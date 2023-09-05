Мэр Киева и мэр Парижа открыли Киевский сквер в сердце Франции в День Независимости Украины

Мэр Киева Виталий Кличко и мэр Парижа Анн Идальго открыли Киевский сквер в центре французской столицы в День Независимости Украины.
Как сообщил Виталий Кличко в своем Telegram-канале, сквер расположен на бульваре Монпарнас, недалеко от музея Пти-Пале и Елисейских полей.
На открытие сквера также пришли украинцы, проживающие в Париже, и украинские бойцы, которые лечатся и проходят реабилитацию в столице Франции.
Как сообщил Виталий Кличко в своем Telegram-канале, сквер расположен на бульваре Монпарнас, недалеко от музея Пти-Пале и Елисейских полей.
На открытие сквера также пришли украинцы, проживающие в Париже, и украинские бойцы, которые лечатся и проходят реабилитацию в столице Франции.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии