Мэр Ивано-Франковска призвал жителей на зиму переехать в села из-за проблем с энергоснабжением

Жителям Ивано-Франковска советуют на зиму выехать за город из-за ухудшающейся ситуации с энергоснабжением.
Об этом в четверг, 17 ноября, сообщает мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Марцинкив уточнил, что из-за российских обстрелов 53 многоэтажки в Ивано-Франковске остались без отопления и подчеркнул, что ситуация может стать хуже, когда в домах по несколько дней не будет света.
Об этом в четверг, 17 ноября, сообщает мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Марцинкив уточнил, что из-за российских обстрелов 53 многоэтажки в Ивано-Франковске остались без отопления и подчеркнул, что ситуация может стать хуже, когда в домах по несколько дней не будет света.
Он также призвал жителей близлежащих сел приютить женщин и детей из городских многоэтажек.
Марцинкив добавил, что город готовит пункты обогрева для жителей города, однако они могут не вместить всех желающих.
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