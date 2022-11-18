Мэр Ивано-Франковска призвал жителей на зиму переехать в села из-за проблем с энергоснабжением

08:02 18 ноября Киев, Украина





Об этом в четверг, 17 ноября, сообщает мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.



Марцинкив уточнил, что из-за российских обстрелов 53 многоэтажки в Ивано-Франковске остались без отопления и подчеркнул, что ситуация может стать хуже, когда в домах по несколько дней не будет света. Жителям Ивано-Франковска советуют на зиму выехать за город из-за ухудшающейся ситуации с энергоснабжением.Об этом в четверг, 17 ноября, сообщает мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.Марцинкив уточнил, что из-за российских обстрелов 53 многоэтажки в Ивано-Франковске остались без отопления и подчеркнул, что ситуация может стать хуже, когда в домах по несколько дней не будет света.

"Рекомендую найти место пребывания в сельской местности или в частных домах. Кто-то может иметь семью, знакомых в селах. Желательно договориться о проживании, очень тяжело будет выживать в многоквартирных домах", - предупредил мэр.



Он также призвал жителей близлежащих сел приютить женщин и детей из городских многоэтажек.



Марцинкив добавил, что город готовит пункты обогрева для жителей города, однако они могут не вместить всех желающих.