Меньше половины украинцев планируют будущее своих детей в Украине, если будет угроза войны

18:55 09 июня Киев, Украина

Согласно результатам исследования Киевского международного института социологии, только 42,9% украинцев планируют будущее своих детей и внуков в Украине , если будет сохраняться военная опасность.

В случае перемирия и отложения войны на потом планируют будущее своих детей в Украине 54,7% жителей. Со сменой власти в россии на

демократическую готовы планировать будущее детей в Украине 76,8% жителей.

Почти все равно влияет на планирование будущего как вступление Украины в НАТО или получение более весомых гарантий безопасности (85,1%), так и капитуляция и разоружение россии (84,5%).



Примечательно, что женщины предъявляют несколько большие требования к безопасности, чем мужчины. В частности, в случае установления перемирия 57,1% мужчин согласны планировать будущее детей или внуков в Украине по сравнению с 52,7% женщин.



Что касается западных регионов, тем меньше связь между опасностью и планированием будущего в Украине. Например, в случае продолжения войны планируют будущее детей и внуков в Украине 34,8% жителей Востока, 38,8% жителей Юга, 44,6% жителей центральных и северных областей, 48,5% жителей Запада Украины.





Среди жителей восточных областей Украины заметно выше желание планировать будущее детей и внуков за рубежом вне зависимости от развития событий: о таких планах заявили 4,3% жителей Востока, 1,8% жителей Юга, 1,5% жителей Центра и 1% жителей Запада.

Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии с 3 по 18 мая 2022 по заказу CASE Украина. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2000 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Статистическая ошибка выборки не превышает 2,4%.