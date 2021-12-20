Мендель: жители оккупированных территорий нуждаются в лекарствах

07:57 12 Апрель Киев, Украина

Кроме медикаментов, необходимых для борьбы с пандемией, жители оккупированных территорий Украины крайне нуждаются в лекарствах против астмы, диабета, гипертонии и сердечных болезней.



По ее словам, на



Речь идет о препаратах против астмы, диабета, гипертонии и сердечных болезней. Кроме того, на Донбассе не хватает и товаров для лечения коронавируса. По ее словам, на Донбассе крайне необходимы медицинские товары. Поэтому Красный Крест и другие международные организации направляют туда гуманитарную помощь.Речь идет о препаратах против астмы, диабета, гипертонии и сердечных болезней. Кроме того, на Донбассе не хватает и товаров для лечения коронавируса.

"Красный Крест поставляет концентраторы кислорода, средства индивидуальной защиты для врачей и пациентов", - говорит Мендель.

Она также отметила, что в подконтрольном правительстве Бахмуте при поддержке именно Международного Комитета Красного Креста идет строительство отделения неотложной медицинской помощи.



"Это и есть ответ на вопрос: кто и как на международном уровне помогает сегодня жителям Донбасса", - добавила пресс-секретарь Владимира Зеленского.