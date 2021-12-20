Мендель: жители оккупированных территорий нуждаются в лекарствах

Кроме медикаментов, необходимых для борьбы с пандемией, жители оккупированных территорий Украины крайне нуждаются в лекарствах против астмы, диабета, гипертонии и сердечных болезней.
Об этом рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
По ее словам, на Донбассе крайне необходимы медицинские товары. Поэтому Красный Крест и другие международные организации направляют туда гуманитарную помощь.
Речь идет о препаратах против астмы, диабета, гипертонии и сердечных болезней. Кроме того, на Донбассе не хватает и товаров для лечения коронавируса.
Она также отметила, что в подконтрольном правительстве Бахмуте при поддержке именно Международного Комитета Красного Креста идет строительство отделения неотложной медицинской помощи.
"Это и есть ответ на вопрос: кто и как на международном уровне помогает сегодня жителям Донбасса", - добавила пресс-секретарь Владимира Зеленского.
"Это и есть ответ на вопрос: кто и как на международном уровне помогает сегодня жителям Донбасса", - добавила пресс-секретарь Владимира Зеленского.
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