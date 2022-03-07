Мемориал украинской песни – открытие на горе Карачун

Ко Дню Защитника Украины на горе Карачун открыли новый мемориал. Памятный знак украинской песне стоит на месте гибели украинских военных.

Это очередной памятный знак на Мемориальном комплексе, который развивают с 2014-го года. На нем есть слова из песни поэта Михаила Петренко "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю"

Как рассказала Общественном волонтер Марина Цветок, Мемориальный комплекс на горе Карачун - единственный в Украине, который создан в песнях и стихах, изображающие события 2014-2020 годов на Востоке Украины.

Стелла весит около тонны. Сделал ее житомирский скульптор Виталий Рожик. Это уже 14-й памятный знак, устанавливающих волонтеры и военные на Карачуне.

Вблизи Мемориального комплекса высадили клены. Всех бойцов, погибших защищая Донбасс, почтили возложением цветов на мемориале.