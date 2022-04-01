Мегапроекты Автодора на 2021 год

19:45 06 ноября Киев, Украина

Руководство Укравтодора назвало четыре будущие мегапроекты, среди которых сотрудничество между городом и частным сектором.



Об этом Укравтодор сообщил на своей странице.



Сейчас в разработке компании находятся 2 мегапроекты (проекты, имеющие длительное воздействие на экономику и общество).



Один из них - строительство Запорожского моста стоимостью 119 миллиардов гривен. В 2020 году из них было использовано 3 миллиарда. До конца года планируется открыть один проезд.



Далее говорится о трассе Н-31 Днепр - Решетиловка стоимостью 29 миллиардов гривен. Завершить работы ожидают в 2021 году.



В следующем году Автодор хочет начать еще несколько проектов. Среди них:



- Киевская обходная дорога стоимостью 85 миллиардов гривен и протяженностью 180 км;



- Кременчугский мост стоимостью 12,5 миллиарда гривен, на строительство которого уйдет от 3-х лет;



- дорога в Одесский порт стоимостью 2,2 миллиарда.



Компания отмечает, что четвертым мегапроектом станет пилотное партнерство государства и частного сектора. "Инвестор заработает на "плате за доступность" и развитии придорожной сети - а страна получит дороги мирового качества", - говорят в Укравтодоре.



Благодаря такому партнерству рассчитывают на работы на 1400 км дорог, 61% которых - обязательства инвестора. Такое сотрудничество позволит привлечь около 2 миллиардов долларов частного капитала.