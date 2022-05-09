Медведчуковские медиа продвигают нового "распятого мальчика", церковного

16:12 08 декабря Киев, Украина





«Я "обожаю" московские склонности к фантазиям. Правда все чаще наши кранозвездные мюнхгаузены попадают впросак. Помните, как они сообщая о "сотнях тысяч паломников", которые пришли в Харькове на встречу к патриарху Кириллу, дорисовали массовость встречи с помощью фотошопа?



СМИ распространяют информацию о том, что сегодня в Киеве прошел "очередной массовый" митинг против патриарха Константинопольского Варфоломея, но "призрачных" протестующих никто не видел...или не застал?! По мнению журналистки Ярославы Мищенко, все это не что иное, как проделки медведчуковских медиа.«Я "обожаю" московские склонности к фантазиям. Правда все чаще наши кранозвездные мюнхгаузены попадают впросак. Помните, как они сообщая о "сотнях тысяч паломников", которые пришли в Харькове на встречу к патриарху Кириллу, дорисовали массовость встречи с помощью фотошопа?

Сделали это так грубо, что даже IT-первокурсники обнаружили фейк ? Или, например, зарисовали на святейшей руке патриарха Кирилла часы Breguet? Хотя зачем стесняться? Первоиерарх, у которого яхты, элитная недвижимость и в прошлом торговля алкоголем, может себе позволить.

Сейчас российские подданные взяли подряд на тему: "украинские верующие вышли на протест против приезда святейшего Варфоломея". На самом деле одна жалкая тусовочка в конце ноября была.



Мы, оппоненты акции, махнули рукой, раз уж старые коммунисты решили заработать московских денег, то промолчим. Ради христианского милосердия. До лета далеко, а там, если что подключимся. Выйдем к старушкам, заглянем в глаза, спросим, за что они не любят его Всесвятость? Ласково спросим, поскольку стариков жалко.



Но медведчуковские медиа решили гонять по сайтам фото этой тусовки и многократно используя ее, как иллюстрацию, заявлять о "новых" протестах.





Вот, например, сегодня, на сайте 112-го канала появилось фото типа украинцы протестуют. Скорее всего, с той самой первой акции.

А на втором фото, которые мы сделали буквально в это же время в этом месте нет никаких "протестующих украинцев". Или мы их не застали? А кто-то их вообще видел?

Говоря о "распятом мальчике" я имела ввиду не собственно буквальное повторение фейка, а уже некую установленную единицу измерения российской лжи. В нашем случае логично спросить по-другому? А был ли мальчик в принципе?», - прокомментировала ситуацию Ярослава Мищенко.