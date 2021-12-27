Медики, привлеченные к COVID-вакцинации, получат бесплатный доступ к Интернету

Часто мобильным бригадам, привлеченным к COVID-вакцинации, приходится выезжать на места, где нет доступа к интернету, в связи с этим операторы мобильной связи Vodafone Ukraine, Kyivstar и lifecell предоставили медикам бесплатную мобильную связь.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Фейсбуке.
Согласно сообщению, для проведения вакцинации против COVID-19 на сегодняшний день обучено около 270 мобильных бригад. В Минздраве отмечают, что обеспечение медиков мощным мобильным интернетом является важной поддержкой.
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