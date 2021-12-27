Медики, привлеченные к COVID-вакцинации, получат бесплатный доступ к Интернету

17:24 19 Апрель Киев, Украина

Часто мобильным бригадам, привлеченным к COVID-вакцинации, приходится выезжать на места, где нет доступа к интернету, в связи с этим операторы мобильной связи Vodafone Ukraine, Kyivstar и lifecell предоставили медикам бесплатную мобильную связь.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Фейсбуке.

"Операторы мобильной связи Vodafone Ukraine, Kyivstar и lifecell предоставили бесплатный доступ к интернету и осуществлению голосовых звонков медикам и координаторам, привлеченным к иммунизации против острой респираторной болезни COVID-19", - сообщает Минздрав.

Согласно сообщению, для проведения вакцинации против COVID-19 на сегодняшний день обучено около 270 мобильных бригад. В Минздраве отмечают, что обеспечение медиков мощным мобильным интернетом является важной поддержкой.