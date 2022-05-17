Медики начали национальный флешмоб #врятуйлікаря

Уровень зарплат медицинских работников в Украине известен, пожалуй, всем. Сегодня Максим Степанов записал видеообращение к народным депутатам, с просьбой пересмотреть зарплаты медработников и предупредил, что в стране может начаться кадровый голод в медицинской отрасли.
А теперь к проблеме подключились и медработники. Врачи начали национальный флешмоб #врятуйлікаря, в социальных сетях и телеграм-каналах распространяется видео, в котором врачи, лаборанты, медсестры называют себя и требуют от властей обратить внимание на обещания поднять зарплаты.
Врачи требуют от депутатов повышения зарплат. В любом случае, это понятно из многочисленных видео в сети Интернет.
На видео врачи говорят, что их зарплаты 5000, 6000, 8000 гривен и они настолько устали, что не стесняются говорить, что денег нет даже на еду.
Источники в медассоциациях подтверждают, что если Верховная Рада проголосует за бюджет, в котором будут проигнорированы интересы медиков - врачи выйдут на национальную забастовку.
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