Медики начали национальный флешмоб #врятуйлікаря

11:15 15 декабря Киев, Украина

Уровень зарплат медицинских работников в Украине известен, пожалуй, всем. Сегодня Максим Степанов записал видеообращение к народным депутатам, с просьбой пересмотреть зарплаты медработников и предупредил, что в стране может начаться кадровый голод в медицинской отрасли.

А теперь к проблеме подключились и медработники. Врачи начали национальный флешмоб #врятуйлікаря, в социальных сетях и телеграм-каналах распространяется видео, в котором врачи, лаборанты, медсестры называют себя и требуют от властей обратить внимание на обещания поднять зарплаты.

Врачи требуют от депутатов повышения зарплат. В любом случае, это понятно из многочисленных видео в сети Интернет.

На видео врачи говорят, что их зарплаты 5000, 6000, 8000 гривен и они настолько устали, что не стесняются говорить, что денег нет даже на еду.

"Мой должностной оклад - 5385 гривен. С такой зарплатой, как сейчас, мы прожить не можем. Мне очень хочется надеяться, что вы, как народные депутаты - будете заботиться о будущем нашей страны, о том, какой будет наша нация. Надеюсь на ваш ум, по ваше человечное отношение к медицинским работникам", - говорит в одном из видео врач детской противотуберкулезной больницы Владимир Кудимов.

Источники в медассоциациях подтверждают, что если Верховная Рада проголосует за бюджет, в котором будут проигнорированы интересы медиков - врачи выйдут на национальную забастовку.