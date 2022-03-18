Медики окруженного Мариуполя просят о немедленной помощи

08:17 16 марта Киев, Украина

Медики окруженного российскими оккупантами Мариуполя просят о немедленной помощи городу, в котором ежедневно погибают люди. Сами медики круглые сутки под обстрелами вражеской авиации и артиллерии пытаются помогать по мере возможностей как военным, так и гражданским.



"Если вы думаете, что представляете масштаб катастрофы в Мариуполе от преступлений России, то, уверяю, даже близко не представляете.



Но каждая бомба, град, разрушение – это не просто раненые. Это оторванные руки и ноги, выбитые глаза, разорванные осколками тела, выпадающие внутренности... Я понимаю, это больно слушать, потому что среди раненых и погибших, возможно, ваши родные и близкие.



Но слушайте, потому что вы должны понимать ситуацию и действовать. Напоминать о Мариуполе. Кричать о нем. Потому что мы не хотим быть героями и мучениками посмертно", - говорится в видеообращении медиков из окруженного города.



Также накануне российские оккупанты захватили областную больницу интенсивного лечения, а персонал и пациенты оказались в заложниках. Туда же сгоняют всех прохожих, а из окон больницы ведут обстрелы, пытаясь спровоцировать защитников Мариуполя.



"Так оккупанты делают картинку для российского телевидения, ценой человеческих жизней, действуя по собственным методичкам. Совсем недавно, разбомбив роддом в Мариуполе, рассказывали, что якобы там прятались бойцы Азова", - отмечают героические медики города.



Согласно официальным данным в Мариуполе за все время блокады города погибли более 2,3 тысячи человек, однако советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сказал, что на самом деле ситуация в городе значительно хуже, а количество жертв российских обстрелов может достигать 20 тысяч.