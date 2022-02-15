Медальный зачет зимней олимпиады на вечер 15 февраля

18:13 15 Февраль Киев, Украина

Сборная Норвегии продолжает лидировать на зимней Олимпиаде в Пекине. Одиннадцатый соревновательный день принес этой команде три золотых награды из разыгрывавшихся девяти.



Сборная Украины пока без наград. Были надежды, что борющиеся за медали биатлонисты, однако в эстафете они настреляли четыре круга штрафа и с медальной гонки выбыли задолго до финиша.



Примечательно, что Кентен Фийон-Май получил в Пекине уже пятую награду.



Зато лыжные акробаты Александр Абраменко и Александр Окипнюк вышли в финал.



Неудача постигла нашу фигуристку Анастасию Шаботову. Во время выполнения короткой программы она упала и заняла 30 место.