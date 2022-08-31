McDonald’s вновь будет работать в Украине
17:28 11 августа Киев, Украина
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s возобновляет свою работу в Украине.
Об этом сообщил старший вице-президент бизнес-подразделения международных рынков McDonald’s Пол Помрой в четверг, 11 августа.
"После длительных консультаций и обсуждений с украинскими чиновниками, поставщиками и специалистами по безопасности, а также учитывая просьбу наших сотрудников вернуться к работе, мы решили ввести поэтапный план возобновления работы некоторых ресторанов в Киеве и на западе Украины, где другие бизнесы безопасно возобновили работу", – заявил он.
По словам Помроя, в течение нескольких следующих месяцев McDonald’s вместе с партнерами будет заниматься возобновлением поставок продуктов в рестораны, подготовкой заведений к обслуживанию клиентов, возвращением сотрудников в рабочую среду, а также внедрением расширенных процедур и протоколов для обеспечения безопасности персонала и клиентов.
Решение McDonald’s приветствовал глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Возвращение крупной американской компании – это, прежде всего, сигнал для международного бизнеса о возможности работать в Украине, даже несмотря на условия войны. Это рабочие места и налоги в украинский бюджет, выживание нашей экономики во времена российской агрессии. Это, в конце концов, часть восстановления Украины", – заявил министр.
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