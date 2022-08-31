McDonald’s вновь будет работать в Украине

17:28 11 августа Киев, Украина

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s возобновляет свою работу в Украине.

Об этом сообщил старший вице-президент бизнес-подразделения международных рынков McDonald’s Пол Помрой в четверг, 11 августа.

"После длительных консультаций и обсуждений с украинскими чиновниками, поставщиками и специалистами по безопасности, а также учитывая просьбу наших сотрудников вернуться к работе, мы решили ввести поэтапный план возобновления работы некоторых ресторанов в Киеве и на западе Украины, где другие бизнесы безопасно возобновили работу", – заявил он.

По словам Помроя, в течение нескольких следующих месяцев McDonald’s вместе с партнерами будет заниматься возобновлением поставок продуктов в рестораны, подготовкой заведений к обслуживанию клиентов, возвращением сотрудников в рабочую среду, а также внедрением расширенных процедур и протоколов для обеспечения безопасности персонала и клиентов.



Решение McDonald’s приветствовал глава МИД Дмитрий Кулеба.