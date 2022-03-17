МАЗ поставил в Киев 50 новых автобусов

19:08 20 октября Киев, Украина

Виталий Кличко анонсировал получение 50 новых автобусов производства белорусского завода МАЗ.

Об этом стало известно со страницы мэра в Facebook.

"Все новые автобусы — низкопольные, с пандусами и специальными местами для людей с инвалидностью. Автобусы оборудованы системой видеонаблюдения и навигации, оснащены кондиционерами ", — сообщил мэр.

Кличко подчеркнул важность закупок транспорта большой вместимости в ситуации пандемии.

Все новые автобусы будут переданы автопаркам «Киевпасстранс» для работы на наиболее загруженных маршрутах.

«Это поможет решить проблему и с пробками. А также — вытеснять с рынка перевозок маршрутки, которые уже давно устарели и не соответствуют требованиям современного комфортного транспорта «, — добавил Кличко.