МАЗ поставил в Киев 50 новых автобусов

Виталий Кличко анонсировал получение 50 новых автобусов производства белорусского завода МАЗ.
Об этом стало известно со страницы мэра в Facebook.
"Все новые автобусы — низкопольные, с пандусами и специальными местами для людей с инвалидностью. Автобусы оборудованы системой видеонаблюдения и навигации, оснащены кондиционерами ", — сообщил мэр.
Кличко подчеркнул важность закупок транспорта большой вместимости в ситуации пандемии.
Все новые автобусы будут переданы автопаркам «Киевпасстранс» для работы на наиболее загруженных маршрутах.
«Это поможет решить проблему и с пробками. А также — вытеснять с рынка перевозок маршрутки, которые уже давно устарели и не соответствуют требованиям современного комфортного транспорта «, — добавил Кличко.
Об этом стало известно со страницы мэра в Facebook.
"Все новые автобусы — низкопольные, с пандусами и специальными местами для людей с инвалидностью. Автобусы оборудованы системой видеонаблюдения и навигации, оснащены кондиционерами ", — сообщил мэр.
Кличко подчеркнул важность закупок транспорта большой вместимости в ситуации пандемии.
Все новые автобусы будут переданы автопаркам «Киевпасстранс» для работы на наиболее загруженных маршрутах.
«Это поможет решить проблему и с пробками. А также — вытеснять с рынка перевозок маршрутки, которые уже давно устарели и не соответствуют требованиям современного комфортного транспорта «, — добавил Кличко.
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