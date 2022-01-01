МАУ: решение Кабмина углубит авиационный кризис

Решение правительства, которое запрещает въезд в страну иностранным гражданам, сроком на 30 дней, усугубит и без того плачевную ситуацию в авиационной отрасли.
В МАУ заявили, что данные меры еще больше углубляют авиационный кризис и приведут к еще большему количеству отмены и сокращений перелетов.
Напомним, Кабмин до 28 сентября закрыл границы для иностранных граждан. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, данное ограничение не будет касаться лиц, которые имеют разрешение на проживание, являются членами международных и гуманитарных миссий, тем, кто въезжает в страну транзитом, являются водителями грузовых транспортных средств, инструкторами государств-членов НАТО, являются культурными деятелями, которые имеют приглашение от учреждения культуры, а также ряда других категорий лиц. Данные ограничения начнут действовать с 0:00 29 августа.
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