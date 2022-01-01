МАУ: решение Кабмина углубит авиационный кризис

19:58 26 Август Киев, Украина

Решение правительства, которое запрещает въезд в страну иностранным гражданам, сроком на 30 дней, усугубит и без того плачевную ситуацию в авиационной отрасли.

МАУ заявили, что данные меры еще больше углубляют авиационный кризис и приведут к еще большему количеству отмены и сокращений перелетов.

"Сейчас темпы восстановления воздушных перевозок остаются крайне низкими и не превышают 30% по сравнению с 2019 годом. Чтобы преодолеть кризис и продолжить существование, все предприятия авиаотрасли, авиакомпании Украины и МАУ в частности, были вынуждены прибегнуть к сокращению десятков рейсов, флота и работников", - отметил авиаперевозчик . При этом в МАУ подобные сокращения называют беспрецедентной мерой в истории авиации, которая, однако, была необходима для выживания.

Напомним, Кабмин до 28 сентября закрыл границы для иностранных граждан. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, данное ограничение не будет касаться лиц, которые имеют разрешение на проживание, являются членами международных и гуманитарных миссий, тем, кто въезжает в страну транзитом, являются водителями грузовых транспортных средств, инструкторами государств-членов НАТО, являются культурными деятелями, которые имеют приглашение от учреждения культуры, а также ряда других категорий лиц. Данные ограничения начнут действовать с 0:00 29 августа.