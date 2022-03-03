МАУ обновила меры безопасности для пассажиров

С 12 октября вступают в силу новые правила безопасности для пассажиров и экипажа Международных авиалиний Украины.
Об этом сообщила пресс-служба МАУ в четверг, 8 октября.
Что изменится
Что изменится
Маски и респираторы
С указанной даты ношение защитных масок является обязательным для всех пассажиров от шести лет. Более того, запрещается применение респираторов с клапаном выдоха, "поскольку через клапан выдоха на респираторе однонаправленно выделяется биологический материал, который может содержать возбудитель инфекционной болезни".
При этом МАУ отмечает, что защитные маски разрешается не использовать при условии, если пассажир имеет трудности с дыханием, не связанные с Covid-19, или если по состоянию здоровья ему не рекомендовано носить маску.
При посадке на рейс
С указанной даты ношение защитных масок является обязательным для всех пассажиров от шести лет. Более того, запрещается применение респираторов с клапаном выдоха, "поскольку через клапан выдоха на респираторе однонаправленно выделяется биологический материал, который может содержать возбудитель инфекционной болезни".
При этом МАУ отмечает, что защитные маски разрешается не использовать при условии, если пассажир имеет трудности с дыханием, не связанные с Covid-19, или если по состоянию здоровья ему не рекомендовано носить маску.
При посадке на рейс
Такие стандарты и процедуры безопасности внедряются в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, Международной организации воздушного транспорта, Европейского агентства авиационной безопасности, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, а также Министерства здравоохранения Украины и Государственной авиационной службы Украины.
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