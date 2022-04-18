Материальная поддержка от ЮНИСЕФ. Как получить и кому положена

Украинцы, пострадавшие от войны, могут получить денежную помощь от ЮНИСЕФ. Как говорится на сайте международной организации, на первом этапе деньги смогут получить более 50 тысяч семей с детьми.
На протяжении первой фазы программы ЮНИСЕФ помогает семьям в Украине, принадлежащим к одной из двух категорий:
- имеют трое и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет на момент подачи заявки;
На протяжении первой фазы программы ЮНИСЕФ помогает семьям в Украине, принадлежащим к одной из двух категорий:
- имеют трое и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет на момент подачи заявки;
- имеют двое и более детей до 18 лет, из которых хотя бы один ребенок с инвалидностью.
«Названные родители или родители воспитатели также могут подавать заявку на получение пособия, если отвечают действующим критериям. В будущем список требований к участникам может быть изменен, а список категорий – расширен», – отмечают в организации.
Как присоединиться к программе
Семьям, принадлежащим одной из указанных категорий, нужно зарегистрироваться на сайте register.unicef.org . Заявку рассмотрят специалисты ЮНИСЕФ и его партнеры по ее соответствию критериям программы. На основе этих данных будет принято решение о предоставлении помощи. О решении сообщат в SMS на мобильный номер.
Сколько можно получить денег
Сумма денежной помощи в месяц составляет 2200 грн на каждого члена семьи, но не более чем на пять человек.
Семья получит одноразовую выплату за три месяца на указанный банковский счет или дебетовую карту в течение четырех недель с момента подачи заявки. В ЮНИСЕФ подчеркивают, что для этого нужно проверить наличие доступа к счету перед подачей заявки.
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