Материальная поддержка от ЮНИСЕФ. Как получить и кому положена

11:01 18 апреля Киев, Украина





На протяжении первой фазы программы ЮНИСЕФ помогает семьям в Украине, принадлежащим к одной из двух категорий:



- имеют трое и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет на момент подачи заявки; Украинцы, пострадавшие от войны, могут получить денежную помощь от ЮНИСЕФ . Как говорится на сайте международной организации, на первом этапе деньги смогут получить более 50 тысяч семей с детьми.На протяжении первой фазы программы ЮНИСЕФ помогает семьям в Украине, принадлежащим к одной из двух категорий:- имеют трое и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет на момент подачи заявки;



- имеют двое и более детей до 18 лет, из которых хотя бы один ребенок с инвалидностью.



«Названные родители или родители воспитатели также могут подавать заявку на получение пособия, если отвечают действующим критериям. В будущем список требований к участникам может быть изменен, а список категорий – расширен», – отмечают в организации.



Как присоединиться к программе



Семьям, принадлежащим одной из указанных категорий, нужно зарегистрироваться на сайте register.unicef.org . Заявку рассмотрят специалисты ЮНИСЕФ и его партнеры по ее соответствию критериям программы. На основе этих данных будет принято решение о предоставлении помощи. О решении сообщат в SMS на мобильный номер.



Сколько можно получить денег



Сумма денежной помощи в месяц составляет 2200 грн на каждого члена семьи, но не более чем на пять человек.



Семья получит одноразовую выплату за три месяца на указанный банковский счет или дебетовую карту в течение четырех недель с момента подачи заявки. В ЮНИСЕФ подчеркивают, что для этого нужно проверить наличие доступа к счету перед подачей заявки.