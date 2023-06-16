Массовый протест возле Представительства ООН в Киеве против россии и ООН

Утром 8 июня сотни протестующих собрались возле Представительства ООН в Киеве, выражая свою недовольство. Участники акции скандируют лозунги против россии и сбрасывают книги на русском языке у входа в Офис ООН.
Протестующие держат плакаты с различными надписями на английском и украинском языках, осуждающими россию и критикуя ООН.
Надписи на плакатах включают такие лозунги, как "Россия - государство террора, ООН, вы несете ответственность за пролитую кровь", "Русский язык - инструмент насилия", "Прекратите экологический катастрофу", "Террористам в ООН нет места", "Организация объединенных бесполезных людей", "Молчание - поддержка терроризма".
Ранее украинская сторона обратилась за помощью к крупнейшим международным организациям, включая ООН и Красный Крест, после прорыва плотины Каховской ГЭС, однако запросы остались без ответа или были отклонены, что вызвало недовольство протестующих.
Протестующие держат плакаты с различными надписями на английском и украинском языках, осуждающими россию и критикуя ООН.
Надписи на плакатах включают такие лозунги, как "Россия - государство террора, ООН, вы несете ответственность за пролитую кровь", "Русский язык - инструмент насилия", "Прекратите экологический катастрофу", "Террористам в ООН нет места", "Организация объединенных бесполезных людей", "Молчание - поддержка терроризма".
Ранее украинская сторона обратилась за помощью к крупнейшим международным организациям, включая ООН и Красный Крест, после прорыва плотины Каховской ГЭС, однако запросы остались без ответа или были отклонены, что вызвало недовольство протестующих.
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