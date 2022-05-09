Массовый праздник книги: в Одессе стартовал фестиваль «Зеленая волна»

09:52 06 августа Киев, Украина

Книжная ярмарка, международная программа мероприятий и спецпроектов, ждут гостей книжного фестиваля «Зеленая волна», который стартовал вчера в Одессе.

Торжественное открытие 25-го ежегодного фестиваля состоялось в 17.00, но утром в парке им. Т. Г. Шевченко («Книжная аллея») уже можно было купить новые книги и встретиться с их авторами. В частности, прошла творческая встреча с Владимиром Рутковским и презентация его книги «На берегах памяти: из книги воспоминаний».

В рамках программы «Одесса в литературе. Литература в Одессе» состоялись презентации книг писателей Виктора Голованя, Аркадия Рыбака, Игоря Потоцкого, презентация новых изданий Одесского литературного музея и тому подобное.

Сегодня же будут проходить поэтические чтения участников студии «Зеленая лампа» и вечер памяти Михаила Жванецкого.



Как сообщают основатели, первая часть фестиваля - книжная ярмарка будет проходить с 5 по 8 августа и соберет около 120 участников, среди них 25 участников программы для детей и подростков. За 4 дня пройдет 80 мероприятий.



6 августа в рамках акции «Книги из добрых рук» участники фестиваля передадут книги тем, кто в этом нуждается, и этим, возможно, начнут традицию постепенного обновления библиотек в социальных учреждениях.





В книжной ярмарке принимают участие 25 украинских издательств, 18 книготорговых предприятий, образовательные и культурные учреждения, полиграфические предприятия, авторы со своими книгами.

Кроме встреч с авторами и издателями, фестиваль предусматривает концертные мероприятия, гастроли театров, дискуссии, конкурсы, благотворительные программы, которые будут проходить на различных локациях.



Программа фестиваля «Зеленая волна» длится более двух месяцев - с 5 августа по 10 октября.



Мероприятия фестиваля проходят в гибридном формате - офлайн, офлайн+онлайн, онлайн.



Проект подготовлен при поддержке Украинского культурного фонда.



Фестиваль проводится в Одессе с 1996 года. Включает в себя книжную ярмарку, международную программу мероприятий и спецпроектов офлайн и онлайн.