Массовые отравления во Львове: причина - сальмонелла

Согласно информации, представленной директором Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Натальей Тимко-Иванченко, причиной массовых отравлений в Львове является наличие сальмонеллы.
По ее словам, в настоящее время в инфекционной больнице находятся 23 пациента с острыми отравлениями после посещения общественных заведений Львова.
Ситуация разделена на две вспышки. В первом случае госпитализировано семь человек, включая одного ребенка, и количество больных не увеличивается с субботы-воскресенья. У трех из них было подтверждено наличие сальмонеллы.
По ее словам, в настоящее время в инфекционной больнице находятся 23 пациента с острыми отравлениями после посещения общественных заведений Львова.
Ситуация разделена на две вспышки. В первом случае госпитализировано семь человек, включая одного ребенка, и количество больных не увеличивается с субботы-воскресенья. У трех из них было подтверждено наличие сальмонеллы.
Во втором случае госпитализированы 16 человек, включая двоих детей. Только у одной пациентки было подтверждено наличие сальмонеллы, как сообщила Наталья Тимко-Иванченко.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии