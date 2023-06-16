Массовые отравления во Львове: причина - сальмонелла

19:25 14 июня Киев, Украина





По ее словам, в настоящее время в инфекционной больнице находятся 23 пациента с острыми



Ситуация разделена на две вспышки. В первом случае госпитализировано семь человек, включая одного ребенка, и количество больных не увеличивается с субботы-воскресенья. У трех из них было подтверждено наличие сальмонеллы. Согласно информации, представленной директором Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Натальей Тимко-Иванченко, причиной массовых отравлений в Львове является наличие сальмонеллы.По ее словам, в настоящее время в инфекционной больнице находятся 23 пациента с острыми отравлениями после посещения общественных заведений Львова.Ситуация разделена на две вспышки. В первом случае госпитализировано семь человек, включая одного ребенка, и количество больных не увеличивается с субботы-воскресенья. У трех из них было подтверждено наличие сальмонеллы.

Во втором случае госпитализированы 16 человек, включая двоих детей. Только у одной пациентки было подтверждено наличие сальмонеллы, как сообщила Наталья Тимко-Иванченко.