Массовые отключения электроэнергии на западе Украины: непогода и обстрелы

В западных регионах Украины произошли массовые отключения электроэнергии из-за ухудшения погодных условий. В Донецкой и Харьковской областях отключения были вызваны обстрелами российских войск.
По информации Минэнерго, в западных областях страны обесточены 467 населенных пунктов, в которых проживает более 286 тысяч потребителей. Большинство отключений произошло на Львовщине.
Из-за непогоды также пострадали железнодорожные пути, что привело к остановке поездов. Ремонтные работы ведутся более полутысячей работников.
В Донецкой области из-за обстрела была отключена линия 110 кВ, питающая город Покровск и близлежащие поселки. Без света остались более 7 тысяч абонентов. Восстановительные работы на линии продолжаются.
На Харьковщине из-за обстрелов поврежден газопровод многоквартирного дома в городе Купянск. Также обстрелы привели к обесточиванию абонентов в Купянском и Двуречанском районах.
В Запорожской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях также остается обесточенной часть потребителей. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.
По информации Минэнерго, в западных областях страны обесточены 467 населенных пунктов, в которых проживает более 286 тысяч потребителей. Большинство отключений произошло на Львовщине.
Из-за непогоды также пострадали железнодорожные пути, что привело к остановке поездов. Ремонтные работы ведутся более полутысячей работников.
В Донецкой области из-за обстрела была отключена линия 110 кВ, питающая город Покровск и близлежащие поселки. Без света остались более 7 тысяч абонентов. Восстановительные работы на линии продолжаются.
На Харьковщине из-за обстрелов поврежден газопровод многоквартирного дома в городе Купянск. Также обстрелы привели к обесточиванию абонентов в Купянском и Двуречанском районах.
В Запорожской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях также остается обесточенной часть потребителей. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.
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