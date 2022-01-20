Маршрут регионального экспресса Львов - Черновцы продлен до Луцка

19:55 05 Май Киев, Украина

Чтобы разгрузить движение и уменьшить пробки на автодороге Львов — Луцк , после обвала аварийного моста в селе Гаек во Львовской области, Укрзализныця продлила маршрут поезда Львов – Черновцы, теперь он будет курсировать в Луцк.

Об этом сообщается на сайте компании в среду, 5 мая.

"С 6 мая поезд №701/702 Львов – Черновцы будет курсировать в Луцк. Это поможет разгрузить автодороги и уменьшить заторы, образовавшиеся из-за обвала автомобильного моста в селе Гаек на автодороге Львов – Луцк", – говорится в сообщении.

Во Львов поезд будет прибывать по действующему расписанию, после чего в 09:51 он будет отправляться в Луцк и прибывать на конечную станцию в 14:25. В обратном направлении поезд будет отправляться из Луцка в 14:45 и прибывать в Черновцы в 23:14.



Напомним, 3 мая рухнул мост через реку Западный Буг на автомобильной дороге Н-17 Львов – Радехов – Луцк. В результате инцидента никто не пострадал. Патрульная полиция области организовала схему объезда.