Марш УПА в Киеве: националисты сожгли флаги ЛГБТ и РФ

Во время марша УПА, активисты сожгли флаги Российской Федерации и ЛГБТ, а знамя Евросоюза облили красной краской.
В центре Киева активисты националистического движения White Lives Matter (Белые жизни имеют значение) перечеркнули красной краской знамя Европейского союза, а также сожгли флаги России и ЛГБТ. Инцидент произошел во время Марша УПА, которые проводили националисты и ветераны ООС в День защитника Украины в среду, 14 октября.
Радикалы также жгли фаера, и взрывали дымовые шашки.
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