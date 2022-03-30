Марш на каблуках: в День Независимости столичные курсантки обуют каблуки

08:54 02 июля Киев, Украина

На праздничном марше по Крещатику, который пройдет в честь 30-той годовщины независимости Украины, курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (ВИКНУ) порадуют гостей и жителей столицы маршем на каблуках.

Об этом сообщил преподаватель ВИКНУ майор Евгений Балабушка, сообщает АрмияInform.

"На прошлом параде девушки были в повседневной форме одежды и с оружием. В этом году, насколько мне известно, они впервые пойдут в парадной форме и без оружия. Курсантки будут идти в туфлях на каблуках. Поэтому сейчас начали тренироваться ходить в этой обуви", – сказал майор.

Он отметил, что тренировки проходят дважды в день. Кроме каблуков, курсантки на параде будут идти новым строевым шагом. От старого он отличается тем, что ранее нога должна была подниматься от земли на 15-20 см, сейчас – на 10-15 см, рассказал военный.



В социальных сетях раскритиковали эту инициативу Минобороны.



Комментаторы назвали такую инициативу унижением женщин, "сексистским заповедником совка" и "пещерным представлением руководства страны о современной армии".



При этом нардеп Ирина Геращенко отметила, что женщины в армии до сих пор не имеют специального белья, им выдают мужское, однако на парад заставляют выходить на каблуках.