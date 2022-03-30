Марш на каблуках: в День Независимости столичные курсантки обуют каблуки

На праздничном марше по Крещатику, который пройдет в честь 30-той годовщины независимости Украины, курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (ВИКНУ) порадуют гостей и жителей столицы маршем на каблуках.
Об этом сообщил преподаватель ВИКНУ майор Евгений Балабушка, сообщает АрмияInform.
Он отметил, что тренировки проходят дважды в день. Кроме каблуков, курсантки на параде будут идти новым строевым шагом. От старого он отличается тем, что ранее нога должна была подниматься от земли на 15-20 см, сейчас – на 10-15 см, рассказал военный.
В социальных сетях раскритиковали эту инициативу Минобороны.
Комментаторы назвали такую инициативу унижением женщин, "сексистским заповедником совка" и "пещерным представлением руководства страны о современной армии".
При этом нардеп Ирина Геращенко отметила, что женщины в армии до сих пор не имеют специального белья, им выдают мужское, однако на парад заставляют выходить на каблуках.
В социальных сетях раскритиковали эту инициативу Минобороны.
Комментаторы назвали такую инициативу унижением женщин, "сексистским заповедником совка" и "пещерным представлением руководства страны о современной армии".
При этом нардеп Ирина Геращенко отметила, что женщины в армии до сих пор не имеют специального белья, им выдают мужское, однако на парад заставляют выходить на каблуках.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии