Марки с псом Патроном можно будет приобрести с 30 августа, а средства от продажи отдадут на разминирование

11:31 29 августа Киев, Украина

Марки с псом Патроном можно будет приобрести с 30 августа, сообщает «Укрпочта». Это будет блок, включающий восемь марок, с изображением жизни Патрона. Его выпустят тиражом один миллион экземпляров.

На марках изображен Патрон, который «взрывает» русских матрешек, играет на кобзе, занимается рыбалкой и разминированием и получает награды за свою работу.

Каждый, кто приобретет марки, примет участие в благотворительном проекте: «Укрпочта» планирует собрать более миллиона евро на машину для разминирования, а также помочь приютам для животных.
«Подробнее покажем впоследствии, а пока только хвастаемся почтовым выпуском, который можно будет вживую увидеть 30.08», – подытожили в «Укрпочте».