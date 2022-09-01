Марки с псом Патроном можно будет приобрести с 30 августа, а средства от продажи отдадут на разминирование

Марки с псом Патроном можно будет приобрести с 30 августа, сообщает «Укрпочта». Это будет блок, включающий восемь марок, с изображением жизни Патрона. Его выпустят тиражом один миллион экземпляров.
На марках изображен Патрон, который «взрывает» русских матрешек, играет на кобзе, занимается рыбалкой и разминированием и получает награды за свою работу.
Каждый, кто приобретет марки, примет участие в благотворительном проекте: «Укрпочта» планирует собрать более миллиона евро на машину для разминирования, а также помочь приютам для животных.
На марках изображен Патрон, который «взрывает» русских матрешек, играет на кобзе, занимается рыбалкой и разминированием и получает награды за свою работу.
Каждый, кто приобретет марки, примет участие в благотворительном проекте: «Укрпочта» планирует собрать более миллиона евро на машину для разминирования, а также помочь приютам для животных.
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