Мариуполь встречает Новый год без окон, без тепла, с обманом оккупантов

10:36 31 декабря Киев, Украина

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко вчера, 30 декабря, рассказал о том, как оккупанты выполняют свои обещания в захваченном городе.

"Предпоследний день 2022 года. Мариуполь в оккупации. Завтра день, на который россияне с коллаборантами обещали: - отремонтировать все дома (совсем не сделано); - дать тепло (совсем не сделано); - сдать 1500 тысяч квартир (сдано примерно 80 квартир); - запустить трамвай (с таким успехом можно было сразу ракету на Луну); - запустить паром в Ейск (нет); - выплатить компенсации за разрушенное жилье (кроме коллаборантов, никто не получил)", - подытожил Андрющенко "мариупольскую" часть обещаний.

Вспомнил советник мэра и о "Киеве за три дня", но назвал это бредом и отметил, что "просто умолчит".

Реальность же, подчеркивает представитель мэрии, совсем иная.

"А в реальности - мой любимый дом по пр. Меотиды, 66. Женщина будет встречать Новый год с видом на море. С полным чувством не праздника, а окружающего. Без окон. Без тепла. Без надежды. Таков главный итог этого года оккупации для тех, кто внутри. Но в то же время Иващенко и его приспешники получили кучу денег как премию. За невыполненные обещания. За доведение людей до крайностей", - констатирует Андрющенко.

Ранее сообщалось, что за время войны смертность в Мариуполе выросла в восемь раз.