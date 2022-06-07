Мариуполь – искривленная российская картинка

Почти полностью уничтоженный украинский город Мариуполь, российская пропаганда пытается «подать» как цветущий город в который якобы пришли мир и согласие.
Россияне, наверное, забыли об уничтожении 95% гражданских зданий в Мариуполе, о 22 тысячах погибших среди мирного населения, массовых захоронениях, фильтрационных лагерях и тотальном уничтожении завода «Азовсталь», который был одним из градообразующих предприятий.
Как россияне собираются объяснить после этого миру, что они освободители, что они пришли с мирными и благими намерениями в этот полностью разрушенный город?
Да, не простая задача сейчас стоит перед российскими пропагандистами типа Соловьева или Скабеевой создать красивую картинку Мариуполя как мирного и цветущего города, куда пришла россия. Кремлевские СМИ начинают доминировать, выводя на большие экраны в общественных местах Мариуполя видео и фото о якобы процветающей жизни города.
Вместе с этим всему цивилизованному миру понятно, что люди были вынуждены втянуться в цикл зависимости от оккупационных властей, которые сейчас представляют собой величайшую европейскую диктатуру двадцать первого века.
Так жители Мариуполя, которые не смогли эвакуироваться из города, сейчас вынуждены жить под оккупацией россии, которая вероятно будет пытаться присоединить город и всю Донецкую область в свой состав совершая военные преступления, не имеющие срока данности.
Но российские преступники забывают некоторые базовые вещи, которые не раз подтверждала сама история, это победа мира и демократии над тьмой и беззаконием и неотвратимость наказания преступников.
Верим, после налаживания стабильного потока поставок тяжелого и дальнобойного вооружения от партнеров из Европы и США по процедуре «Ленд-лиза», через несколько месяцев украинские Вооруженные силы пойдут в наступление, освобождая территории Украины от российского агрессора, среди которых непременно будет славный город Мариуполь, а путин и его преступники понесут неотвратимую ответственность на Гаагском трибунале.
Россияне, наверное, забыли об уничтожении 95% гражданских зданий в Мариуполе, о 22 тысячах погибших среди мирного населения, массовых захоронениях, фильтрационных лагерях и тотальном уничтожении завода «Азовсталь», который был одним из градообразующих предприятий.
Как россияне собираются объяснить после этого миру, что они освободители, что они пришли с мирными и благими намерениями в этот полностью разрушенный город?
Да, не простая задача сейчас стоит перед российскими пропагандистами типа Соловьева или Скабеевой создать красивую картинку Мариуполя как мирного и цветущего города, куда пришла россия. Кремлевские СМИ начинают доминировать, выводя на большие экраны в общественных местах Мариуполя видео и фото о якобы процветающей жизни города.
Вместе с этим всему цивилизованному миру понятно, что люди были вынуждены втянуться в цикл зависимости от оккупационных властей, которые сейчас представляют собой величайшую европейскую диктатуру двадцать первого века.
Так жители Мариуполя, которые не смогли эвакуироваться из города, сейчас вынуждены жить под оккупацией россии, которая вероятно будет пытаться присоединить город и всю Донецкую область в свой состав совершая военные преступления, не имеющие срока данности.
Но российские преступники забывают некоторые базовые вещи, которые не раз подтверждала сама история, это победа мира и демократии над тьмой и беззаконием и неотвратимость наказания преступников.
Верим, после налаживания стабильного потока поставок тяжелого и дальнобойного вооружения от партнеров из Европы и США по процедуре «Ленд-лиза», через несколько месяцев украинские Вооруженные силы пойдут в наступление, освобождая территории Украины от российского агрессора, среди которых непременно будет славный город Мариуполь, а путин и его преступники понесут неотвратимую ответственность на Гаагском трибунале.
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