Малышей-основателей Киева одели в рождественские костюмы. Фото. Видео

08:40 20 Декабрь Киев, Украина





Об этом он сообщил на своей странице в Facebook .



«Традиционно переодели малышей к Рождественским праздникам. На этот раз в образы царей востока», – написал Журавель. Автор скульптур «Малыши-основатели Киева» на Почтовой площади в Киеве Владимир Журавель переодел в рождественские костюмы свои скульптуры.Об этом он сообщил на своей странице в Facebook .«Традиционно переодели малышей к Рождественским праздникам. На этот раз в образы царей востока», – написал Журавель.





«Желаем вам Веры Надежды и Любви! «Три славных царя с востока приходят, ладан и смирную, золото приносят...» – добавил он, обнародовав фото переодетых малышей.



Традицию переодевать малышей к значительным праздникам скульптор основал вместе с меценатами, которые сшили наряды для скульптур.