Малышей-основателей Киева одели в рождественские костюмы. Фото. Видео

Автор скульптур «Малыши-основатели Киева» на Почтовой площади в Киеве Владимир Журавель переодел в рождественские костюмы свои скульптуры.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook .
«Традиционно переодели малышей к Рождественским праздникам. На этот раз в образы царей востока», – написал Журавель.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook .
«Традиционно переодели малышей к Рождественским праздникам. На этот раз в образы царей востока», – написал Журавель.
«Желаем вам Веры Надежды и Любви! «Три славных царя с востока приходят, ладан и смирную, золото приносят...» – добавил он, обнародовав фото переодетых малышей.
Традицию переодевать малышей к значительным праздникам скульптор основал вместе с меценатами, которые сшили наряды для скульптур.
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