Малышей-основателей Киева одели в рождественские костюмы. Фото. Видео

08:40 20 Декабрь Киев, Украина

Автор скульптур «Малыши-основатели Киева» на Почтовой площади в Киеве Владимир Журавель переодел в рождественские костюмы свои скульптуры.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook .

«Традиционно переодели малышей к Рождественским праздникам. На этот раз в образы царей востока», – написал Журавель.
 
 
Фото: Малышей-основателей Киева одели в рождественские костюмы
Фото: Малышей-основателей Киева одели в рождественские костюмы 01
Фото: Малышей-основателей Киева одели в рождественские костюмы 02
Фото: Малышей-основателей Киева одели в рождественские костюмы 03
Фото: Малышей-основателей Киева одели в рождественские костюмы 04


«Желаем вам Веры Надежды и Любви! «Три славных царя с востока приходят, ладан и смирную, золото приносят...» – добавил он, обнародовав фото переодетых малышей.

Традицию переодевать малышей к значительным праздникам скульптор основал вместе с меценатами, которые сшили наряды для скульптур.
 
 