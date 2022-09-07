Маляр рассказала, сколько женщин воюют на передовой

Об этом рассказала замминистра обороны Анна Маляр.

По ее словам, все эти женщины воюют в украинской армии добровольно.

"Чтобы было понятно, много это или мало, это около 15% из того количества военных, которые у нас есть по закону, мы мобилизованных не учитываем сейчас. Потому что по закону это 215 тысяч, а мобилизованных уже сотни тысяч. Так вот, по отношению к тому количеству у нас где-то 15% женщин. На фоне государств, которые являются членами НАТО на сегодня, это очень высокий показатель, один из самых высоких", - заявила замминистра обороны.