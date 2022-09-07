Маляр рассказала, сколько женщин воюют на передовой
11:14 07 сентября Киев, Украина
В ВСУ
работают более 50 тысяч женщин, но не все из них являются военнослужащими. Непосредственно на фронте сейчас защищают наше государство свыше 5 тысяч женщин.
Об этом рассказала замминистра обороны Анна Маляр.
"Ни одной женщины на фронте принудительно нет сегодня. На переднем крае у нас около 5 тысяч женщин сейчас, а в целом в ВСУ больше 50 тысяч", -
отметила Маляр.
По ее словам, все эти женщины воюют в украинской армии добровольно.
"Чтобы было понятно, много это или мало, это около 15% из того количества военных, которые у нас есть по закону, мы мобилизованных не учитываем сейчас. Потому что по закону это 215 тысяч, а мобилизованных уже сотни тысяч. Так вот, по отношению к тому количеству у нас где-то 15% женщин. На фоне государств, которые являются членами НАТО на сегодня, это очень высокий показатель, один из самых высоких", - заявила замминистра обороны.
Также Маляр рассказала, как мужчины относятся к женщинам в армии.
"Для мужчин самое страшное, когда с женщиной в подразделении на фронте что-то случается - ранение или, не дай Бог, гибель. Им кажется, что они недосмотрели. Командиры рассказывают, что вывести из состояния переживания мужское подразделение после этого очень сложно", - отметила замминистра обороны.
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