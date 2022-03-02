Мальчик с Тернопольщины выиграл самый дорогой укол в мире от СМА

Мальчик из городка Скалат на Тернопольщине выиграл в лотерею самое дорогое в мире лекарство для лечения спинальной-мышечной амиотрофии (СМА).
Лотерею организовала фирма-производитель таких лекарств, об этом рассказала мать мальчика Надежда Борис.
По ее словам, препарат прибудет в Украину минимум через месяц. Будут вводить его в одной из клиник Охматдета в Киеве.
Мать мальчика сообщила, что в течение четырех месяцев, когда в соцсети семья Арсена вместе с волонтерами объявила сбор благотворительных средств во время различных аукционов и ярмарок, собрано более 33 млн грн. Поступали средства из разных уголков Украины и из-за рубежа.
Как сообщалось, два года назад в США одобрено лекарство стоимостью 2,125 млн долл. за 1 дозу. Это Zolgensma (onasemnogene abeparvovec-xioi), препарат первой генной терапии для лечения детей в возрасте до 2 лет со спинально-мышечной амиотрофией (СМА).
В декабре 2019 года швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG, которая производит Zolgensma, объявила о программе лотерей, в которой любой ребенок с СМА мог выиграть лечение. Система распределения самого дорогого препарата похожа на лотерею: раз в две недели независимая комиссия тянет жребий из заявок, поданных из всех стран, где такие лекарства не продаются.
Сегодня СМА поддается лечению, но для него необходим этот самый дорогой в истории мировой фармакологии препарат. Полный курс может стоить 2,5 млн долларов.
Из-за высокой стоимости препарат Zolgensma попал в Книгу рекордов Гиннесса.
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