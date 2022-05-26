Максимально плохое отношение к рашистам имеют 92% украинцев - КМИС

16:05 26 мая Киев, Украина

92% украинцев плохо относятся к россии , 6% не определились, несмотря на очевидные факты агрессии 2% граждан Украины, то есть около 500 тысяч человек, все еще хорошо относятся к россии.





Во всех регионах Украины абсолютное большинство жителей плохо относятся к россии, в том числе на юге – 90%, на востоке – 85% (в начале Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).Во всех регионах Украины абсолютное большинство жителей плохо относятся к россии, в том числе на юге – 90%, на востоке – 85% (в начале

февраля 45% и 53% соответственно хорошо относились к россии).

Абсолютное большинство граждан – 82%, которые продолжают проживать на оккупированной после 24 февраля территории негативно относятся к россии, только 6% – положительно.

Как пишет КМИС, за последние три года до полномасштабного вторжения положительное отношение к россии постепенно снижалось.

Но, несмотря на то, что несколько месяцев подряд была эскалация у границ Украины, 34% населения в начале февраля все еще хорошо

относились к россии.

После 24 февраля кардинально изменились взгляды тех, кто имел хорошее или неопределенное отношение к россии. 80% тех, кто раньше хорошо относился, теперь плохо относятся. Среди тех, кто имел неопределенное отношение, 97% сейчас уже плохо относятся к россии.

Опрос проводился 13-18 мая 2022 года.