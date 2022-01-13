Максим Степанов заявил, что короткие каникулы для школьников во время выборов неизбежны

По причине того, что местные выборы в Украине состояться 25 октября текущего года и в основном, будут проходить в школах, школьники могут получить дополнительные короткие каникулы.
На местных выборах избирательные комиссии, в основном, будут размещены в школах, поэтому сейчас МОЗ вместе с Центральной избирательной комиссией разрабатывают механизм для безопасного проведения выборов в условиях пандемии.
"Мы уже сейчас понимаем, что необходимо делать дополнительные небольшие каникулы, чтобы в то время, когда будут заседания комиссий и подсчет голосов, дети не учились", - заявил журналистам Степанов.
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