Людям с инвалидностью обеспечат беспрепятственный доступ к зданиям и транспорту - Шмыгаль

Согласно утвержденному Кабмином порядку, жилые дома и здания общего значения будут приспосабливать к нуждам лиц с инвалидностью и других маломобильных групп.
Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Телеграме.
По его словам, вместе с первой леди Еленой Зеленской и общественными организациями они проводят постоянные встречи, чтобы реализовать Национальную стратегию по созданию безбарьерного пространства в Украине до 2030 года.
14 апреля правительство одобрило Национальную стратегию безбарьерного пространства и создало Совет для контроля и мониторинга выполнения этой стратегии. Ее инициировала Елена Зеленская. Она направлена на создание условий для равного доступа в публичных пространствах для граждан с временно или постоянно ограниченной мобильностью, людей с инвалидностью, родителей с колясками, людей на колясках.
14 апреля правительство одобрило Национальную стратегию безбарьерного пространства и создало Совет для контроля и мониторинга выполнения этой стратегии. Ее инициировала Елена Зеленская. Она направлена на создание условий для равного доступа в публичных пространствах для граждан с временно или постоянно ограниченной мобильностью, людей с инвалидностью, родителей с колясками, людей на колясках.
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