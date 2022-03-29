Людям с инвалидностью обеспечат беспрепятственный доступ к зданиям и транспорту - Шмыгаль

20:45 30 июня Киев, Украина

Согласно утвержденному Кабмином порядку, жилые дома и здания общего значения будут приспосабливать к нуждам лиц с инвалидностью и других маломобильных групп.



Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Телеграме.

"Создаем безбарьерную среду в Украине. Правительство утвердило порядок устройства средств беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью к зданиям любого назначения, а также к объектам транспортной инфраструктуры. Это единые правила, которые будут работать, чтобы стереть физические барьеры, которые, к сожалению, до сих пор существуют", - написал Шмыгаль.

По его словам, вместе с первой леди Еленой Зеленской и общественными организациями они проводят постоянные встречи, чтобы реализовать Национальную стратегию по созданию безбарьерного пространства в Украине до 2030 года.



14 апреля правительство одобрило Национальную стратегию безбарьерного пространства и создало Совет для контроля и мониторинга выполнения этой стратегии. Ее инициировала Елена Зеленская. Она направлена на создание условий для равного доступа в публичных пространствах для граждан с временно или постоянно ограниченной мобильностью, людей с инвалидностью, родителей с колясками, людей на колясках.