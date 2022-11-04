Люди с железной смелостью: президент поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
16:57 04 ноября Киев, Украина
Президент Украины Владимир Зеленский
поздравил украинских железнодорожников с профессиональным праздником и высказал восхищение их работой.
"День железнодорожника. День людей с железной смелостью и добрым сердцем. С первых часов полномасштабной войны, рискуя своей жизнью, они помогали другим. В режиме нон-стоп, часто без сна и отдыха, под обстрелами, в сверхсложных условиях. Украинская железная дорога стала настоящей дорогой жизни. А эвакуационные поезда – спасением для миллионов украинцев. Спасибо за вашу работу! Двигаемся к победе вместе", -
отметил Зеленский.
Как сказал президент, работа наших железнодорожников полностью отражает украинский дух и уверенность, что мы свою свободу никому не отдадим.
"Благодаря вам миллионы украинцев были эвакуированы из районов боевых действий. Полноценно обеспечивается оборона нашего государства. Поддерживается наша экономика. Также железнодорожники помогают бороться с энергетическим террором агрессора, пытаются как можно скорее восстановить сообщение с городами и районами, откуда выгнали врага. Слава всем нашим защитникам, воюющим на передовой! Слава всем нашим железнодорожникам, воюющим на своих рабочих местах", - добавил Зеленский.
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