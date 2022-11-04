Люди с железной смелостью: президент поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Как сказал президент, работа наших железнодорожников полностью отражает украинский дух и уверенность, что мы свою свободу никому не отдадим.

"Благодаря вам миллионы украинцев были эвакуированы из районов боевых действий. Полноценно обеспечивается оборона нашего государства. Поддерживается наша экономика. Также железнодорожники помогают бороться с энергетическим террором агрессора, пытаются как можно скорее восстановить сообщение с городами и районами, откуда выгнали врага. Слава всем нашим защитникам, воюющим на передовой! Слава всем нашим железнодорожникам, воюющим на своих рабочих местах", - добавил Зеленский.