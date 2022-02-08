Люди с нарушением зрения смогут "увидеть руками" Софийский собор

25 сентября в Киеве стартует социальный проект, направленный на расширение доступа людей с нарушениями зрения к культурным памятникам.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Трехмерная познавательная рельефная модель даст возможность людям с нарушениями зрения "увидеть руками", а людям с хорошим зрением - понять, как выглядит известная архитектурная памятка с высоты птичьего полета.
Также сообщается, что конструкцию установлено за средства меценатов.
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