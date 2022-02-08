Люди с нарушением зрения смогут "увидеть руками" Софийский собор

17:25 22 Сентябрь Киев, Украина

25 сентября в Киеве стартует социальный проект, направленный на расширение доступа людей с нарушениями зрения к культурным памятникам.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"25 сентября в 11:30 в столице откроют 3D-конструкцию историко-архитектурного памятника "Софийский собор" с рельефными тактильными табличками для людей с нарушениями зрения", - говорится в сообщении.

Трехмерная познавательная рельефная модель даст возможность людям с нарушениями зрения "увидеть руками", а людям с хорошим зрением - понять, как выглядит известная архитектурная памятка с высоты птичьего полета.



Также сообщается, что конструкцию установлено за средства меценатов.