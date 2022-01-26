Любителей экстрима приглашают на фестиваль "IRONmaracas Extreme Fest"

В курортном Коблево в Николаевской области 8-9 мая пройдет экстрим-фестиваль IRONmaracas Extreme Fest, организаторы обещают адреналин и атмосферу полного экстрима.
Об этом рассказали организаторы фестиваля.
В программе фестиваля - соревнования джипов, туристических мотоциклов, велогонки, кубок юга Украины по автозвуку, забег с препятствиями вдоль Черноморского побережья, зрелищные соревнования по кайтсерфингу и ряд мастер-классов.
Ценителям экстрима предложат посоревноваться на штатных паркетниках, тяжелых туристических мотоциклах, квадроциклах, принять участие в экстремальных велогонках по сложному рельефу.
Кроме того, каждый сможет понаблюдать за батлами между топовыми музыкальными диджеями, барменами, которые будут пытаться создать идеальный напиток, попробовать изысканные блюда европейской кухни от лучших шеф-поваров.
Открытие фестиваля запланировано на 11 часов 8 мая в туристической зоне Коблево.
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