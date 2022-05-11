Ляшко рассказал о проценте смертности среди людей пенсионного возраста

11:56 10 декабря Киев, Украина

Самый высокий показатель смертности от коронавирусной болезни приходиться на возрастную группу старше 60 лет, именно по этой причине данная возрастная группа находится первой в списке на вакцинацию.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в четверг, 10 декабря.

"Чаще всего COVID-19 регистрируют в Украине в возрастной группе 50-59 лет. Именно 21,6% от заболевших приходится на группу 50-59 лет. В то же время наибольший процент летальных случаев мы имеем в группе 60-69 лет. Именно 31,1% от всех умерших, у кого была зарегистрирована коронавирусная болезнь. Более 75% летальных случаев у нас регистрируются в возрастной группе 60+ ", - сказал Ляшко.

В то же время больше всего от COVID-19 страдают люди, у которых есть сопутствующие заболевания, а не инфекционные болезни, добавил замглавы МОЗ.