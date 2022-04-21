Ляшко призвал украинцев сообщать в Минздрав о случаях отказа в вакцинации

По непонятным причинам 40% из существующих на сегодняшний день пунктов вакцинации отказывают желающим в вакцинации.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Министр отметил, что люди жалуются, что им отказывают в прививке из-за нехватки вакцин. При этом, на региональных и местных складах сейчас находится 3 435 103 дозы антиковидных вакцин. Из них 961 142 дозы это вакцина CoronaVac, температурный режим хранения которой позволяет ее легко транспортировать, хранить и использовать в самых отдаленных точках.
"Все это означает, что все люди, которые хотят вакцинироваться от COVID-19, не могут получить прививку", - резюмировал Ляшко.
Министр призвал украинцев обращаться в местные департаменты здравоохранения или в контакт-центр Минздрава, если ближайший пункт прививки не работает или там отказывают в прививке из-за отсутствия вакцин.
"Все это означает, что все люди, которые хотят вакцинироваться от COVID-19, не могут получить прививку", - резюмировал Ляшко.
Министр призвал украинцев обращаться в местные департаменты здравоохранения или в контакт-центр Минздрава, если ближайший пункт прививки не работает или там отказывают в прививке из-за отсутствия вакцин.
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