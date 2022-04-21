Ляшко призвал украинцев сообщать в Минздрав о случаях отказа в вакцинации

21:02 21 июля Киев, Украина



Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр здравоохранения По непонятным причинам 40% из существующих на сегодняшний день пунктов вакцинации отказывают желающим в вакцинации.Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко

"По состоянию на 20 июля 2021 г. в Закарпатской области из 213 созданных кабинетов прививок работало только 42. Похожая ситуация и в Киевской области, где работает 70 из 216 пунктов прививок, в Ивано-Франковской области - 44 из 121, в Кировоградской области - 46 из 121, в Хмельницкой - 28 из 80, в Черкасской - 61 из 143, в Ривненской - 47 из 122, в Харьковской - 74 из 154, в Николаевской - 54 из 108, в Волынской - 43 из 87", - сообщил чиновник.

Министр отметил, что люди жалуются, что им отказывают в прививке из-за нехватки вакцин. При этом, на региональных и местных складах сейчас находится 3 435 103 дозы антиковидных вакцин. Из них 961 142 дозы это вакцина CoronaVac, температурный режим хранения которой позволяет ее легко транспортировать, хранить и использовать в самых отдаленных точках.



"Все это означает, что все люди, которые хотят вакцинироваться от COVID-19, не могут получить прививку", - резюмировал Ляшко.



Министр призвал украинцев обращаться в местные департаменты здравоохранения или в контакт-центр Минздрава, если ближайший пункт прививки не работает или там отказывают в прививке из-за отсутствия вакцин.