Ляшко отчитался об улучшении эпидситуации в стране и предложил смягчить карантин

13:52 09 Июнь Киев, Украина

В Украине есть все предпосылки для снятия карантинных ограничений, но так как заболеваемость продолжает сохраняться, пусть и на низком уровне, в Минздраве предлогают продлить карантин, но ограничения сделать более лояльными.

Об этом на заседании правительства в среду, 9 июня, сообщил глава ведомства Виктор Ляшко

"Мы предложим правительству рассмотреть вопрос продления карантинных ограничений на летний период, поскольку коронавирус не преодолен. Если ситуация будет ухудшаться, мы будем оперативно реагировать и вводить желтый, оранжевый или красный уровень эпидопасности", - сказал он.

Минздрав уже разработал предложения относительно модели пребывания и деятельности в условиях зеленой зоны, которая даст больше возможностей для отдыха в летний период, работы бизнеса и путешествий.



"В частности, мы планируем отменить требования относительно заполненности залов, разрешить полноценное функционирование спортзалов и упростить процесс прохождения границ для возвращения из отпусков", - сказал министр.



Ляшко отметил, что в Украине оставят основные противоэпидемические ограничения - обязательность масок в общественных зданиях и в транспорте, а также ответственное отношение к соблюдению физической дистанции.



Также он напомнил ограничения в зеленой зоне адаптивного карантина, в которую перешли все регионы. Это: перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест, разрешено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на четыре квадратных метра или с заполнением на две трети мест, кинотеатры и учреждения культуры можно заполнять на две трети, кафе и рестораны могут работать круглосуточно.



Также глава Минздрава обещает, что украинцы смогут свободно путешествовать за рубеж, поскольку позитивность тестирования в Украине впервые соответствует рекомендациям ВОЗ - менее 5%.

"Это удалось достичь благодаря массовому тестированию, а также уменьшению количества случаев заболевания. Такой уровень тестирования и падение динамики заболевания могут вывести Украину в ряд стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией по критериям ЕС", - сказал Ляшко.

Он также отметил, что загруженность коек в стране самая низкая с начала года.



"Восьмую неделю подряд наблюдается спад заболеваемости, суточное количество госпитализаций продолжает сокращаться и находится на самом низком уровне в 2021 году", - сказал министр.



Кроме того, занятость ресурсов медсистемы также вышла на самый низкий в 2021 году уровень: реанимационные койки загружены на 29%, койки с кислородом - на 15%, аппараты ИВЛ - на 7%. "Выписки превышают госпитализации почти вдвое, соответственно количество пациентов за последнюю неделю сократилось втрое", - констатировал Ляшко.