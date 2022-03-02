Ляшко о финансировании медучреждений и снижении цен на лекарства

10:19 31 Май Киев, Украина

В Украине ожидается снижение стоимости лекарств и более конструктивное финансирование учреждений, оказывающих помощь больным туберкулезом.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко

"Достаточно большое количество бюрократических вещей было в Минздраве. Мы запустили второй этап реформы, но он запустился и совпал с эпидемией. Поэтому нам в этот период времени главное стабилизироваться. Показать эффективные больницы, которые уже начали работать, и помочь неуспешным больницам, которые просели с финансированием", - сказал глава Минздрава.

Также Ляшко рассказал о своем отношении к изменениям в финансировании медучреждений.

"Я был против финансирования некоторых инфекционных больниц, когда деньги следовали за пациентом. И насчет противотуберкулезных заведений. И тот тариф, который появился в 2020-м, не мог покрыть потребность в учреждениях, оказывающих помощь больным туберкулезом. Поэтому из моих уст и звучала критика. Сейчас ситуация изменилась. И тариф повысили, и впервые в Украине в этом году начали финансировать, платить за лечение больного на амбулаторном этапе", - заявил министр.

Минздрав согласовал закупку лекарств на 4,7 млрд грн. В текущем году в госбюджете Украины предусмотрено 10,3 млрд грн на приобретение лекарственных средств и медизделий.