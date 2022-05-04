Ляшко дал рекомендации украинцам по празднованию Дня Независимости

15:52 02 августа Киев, Украина

Чтобы празднование Дня Независимости прошло максимально безопасно для украинцев, Минздрав дал ряд рекомендаций.

"Обращаюсь ко всем украинцам: внесите маленький вклад в безопасное в эпидемическом отношении празднование Дня Независимости. Обратитесь к своему семейному врачу, определите время, дату и место проведения вакцинации, сделайте прививки вакцинами, которые имеются сегодня в Украине и разрешены к использованию ВОЗ, и внесите свой вклад в безопасное празднование", - сказал Министр здравоохранения Виктор Ляшко

Министр напомнил, что вакцинация против COVID-19 позволит в случае заболевания перенести болезнь легко, без госпитализации.



В то же время Ляшко подчеркнул, что сейчас невозможно с уверенностью сказать, что вакцинация является способом сдерживания передачи возбудителя COVID-19.

"Наша просьба ко всем: как можно больше мероприятий, посвященных празднованию Дня Независимости, делать на открытом воздухе, поскольку на открытом воздухе значительно меньше риск заразиться коронавирусной болезнью. Что мы предлагаем и просим украинцев сделать во время празднования: воздержаться от посещения каких-либо массовых мероприятий в случае появления симптомов ОРВИ или COVID-19. Если вы относитесь к группе риска, также желательно избежать по возможности мест массового скопления, особенно в закрытых помещениях. Всегда соблюдайте физическую дистанцию, носите маску на лице, гигиена рук - это залог профилактики передачи инфекции" , - сказал Ляшко.

Также министр призвал украинцев не злоупотреблять алкоголем во время празднования, поскольку это может привести к пренебрежению санитарными нормами.



Как сообщал Укринформ, с начала вакцинальной кампании в стране привиты 3 599 169 человек, из них получили одну дозу - 3 599 167 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 033 616 человек. За прошедшие сутки, 1 августа, в Украине против COVID-19 вакцинировали 38 080 человек.



В августе Минздрав ожидает поступления в Украину еще 5 млн доз вакцины против COVID-19.