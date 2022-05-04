Ляшко дал рекомендации украинцам по празднованию Дня Независимости

Чтобы празднование Дня Независимости прошло максимально безопасно для украинцев, Минздрав дал ряд рекомендаций.
Министр напомнил, что вакцинация против COVID-19 позволит в случае заболевания перенести болезнь легко, без госпитализации.
В то же время Ляшко подчеркнул, что сейчас невозможно с уверенностью сказать, что вакцинация является способом сдерживания передачи возбудителя COVID-19.
Также министр призвал украинцев не злоупотреблять алкоголем во время празднования, поскольку это может привести к пренебрежению санитарными нормами.
Как сообщал Укринформ, с начала вакцинальной кампании в стране привиты 3 599 169 человек, из них получили одну дозу - 3 599 167 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 033 616 человек. За прошедшие сутки, 1 августа, в Украине против COVID-19 вакцинировали 38 080 человек.
В августе Минздрав ожидает поступления в Украину еще 5 млн доз вакцины против COVID-19.
Как сообщал Укринформ, с начала вакцинальной кампании в стране привиты 3 599 169 человек, из них получили одну дозу - 3 599 167 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 033 616 человек. За прошедшие сутки, 1 августа, в Украине против COVID-19 вакцинировали 38 080 человек.
В августе Минздрав ожидает поступления в Украину еще 5 млн доз вакцины против COVID-19.
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