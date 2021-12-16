Львовский бронетанковый завод усовершенствовал для ВСУ 5 танков Т-64 и Т-72

ВСУ пополнили ряды военной техники пятью модернизированными танками Т-64 и Т-72. Их реконструкцией занимался Львовский бронетанковый завод.
Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
Сообщается, что работы по модернизации выполнены с опережением графика и в условиях ограниченного финансирования.
"Танки укомплектованы современными системами управления огнем, внутренней и внешней связи и коммуникации, приборами дневного и ночного видения, камерами заднего вида, спутниковой навигацией и динамической защитой", - говорится в сообщении.
Уточняется, что это уже вторая передача военной техники заводом Министерству обороны в текущем году. Первая партия насчитывала более 10 модернизированных боевых машин.
Ранее сообщалось, что военный завод имени Малышева, входящий в состав Укроборонпрома, при подаче тендера на платформе Прозоро выложил в открытый доступ пару десятков чертежей деталей танка, оборудование для изготовления которых планирует закупить.
Сообщается, что работы по модернизации выполнены с опережением графика и в условиях ограниченного финансирования.
"Танки укомплектованы современными системами управления огнем, внутренней и внешней связи и коммуникации, приборами дневного и ночного видения, камерами заднего вида, спутниковой навигацией и динамической защитой", - говорится в сообщении.
Уточняется, что это уже вторая передача военной техники заводом Министерству обороны в текущем году. Первая партия насчитывала более 10 модернизированных боевых машин.
Ранее сообщалось, что военный завод имени Малышева, входящий в состав Укроборонпрома, при подаче тендера на платформе Прозоро выложил в открытый доступ пару десятков чертежей деталей танка, оборудование для изготовления которых планирует закупить.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии