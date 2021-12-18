Львовский активист предложил отдать тысячу Зеленского на нужды армии 

Львовский активист Святослав Литинский зарегистрировал на сайте президента петицию, в которой предлагает средства, которые правительство пообещало выплатить вакцинированным гражданам, отдать на нужды Вооруженных сил Украины

«Предварительно из бюджета государства в 2021-2022 годах планируют выделить 8 млрд гривен, чтобы раздать по 1000 грн вакцинированным. Требуем перечень услуг, которыми граждане Украины могут воспользоваться, добавить возможность направить средства на вооружение украинской армии: приобретение противотанковых ракетных комплексов „Javelin“. Стоимость одного комплекса в комплекте с шестью ракетами составляет 1,3 миллиона долларов, а всего примерно 250 таких комплексов нужно для нужд украинской армии. Никак не умаляя роли культуры и искусства, обращаемся к украинцам поддержать нашу петицию, и во время военной угрозы сплотиться и потратить эти средства на оборону, отказавшись от развлекательных услуг. Надеемся, что эти дополнительные средства на вооружение войск продемонстрируют уровень высокого сознания и сплоченности украинцев во время военной агрессии со стороны московского оккупанта», — говорится в петиции.