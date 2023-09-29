Львовская область готовится к отопительному сезону: установка блокпостов

09:48 29 сентября Киев, Украина

С приближением начала отопительного сезона в Львовской области вводятся дополнительные блокпосты с целью обеспечения безопасности. Эти меры принимаются для предотвращения возможных актов терроризма и саботажа на важных инфраструктурных и энергетических объектах.



Львовская областная военная администрация объявила об этом в четверг, 28 сентября. Согласно словам пресс-секретаря СБУ в Львовской области, Роксоланы Яворской, эти дополнительные меры направлены на предотвращение провокаций, дестабилизации общественно-политической обстановки и возможного проникновения диверсионно-разведывательных групп, которые могут совершать акты саботажа и террористические атаки в регионе.

"Установка блокпостов в данном регионе осуществляется с целью повышения контрразведывательного режима и обеспечения безопасности жителей перед началом отопительного сезона, особенно учитывая регулярные обстрелы ракетами и дронами", - пояснила пресс-секретарь СБУ в Львовской области, Роксолана Яворская.

Она также призвала граждан сообщать правоохранительным органам о любых подозрительных событиях, связанных с фотографированием или фиксацией местоположения инфраструктурных объектов.