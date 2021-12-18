Львов продлил жесткий карантин до 12 апреля: работа детских садов ограничена дежурными группами

Превышенный уровень госпитализации и ежесуточный прирост коронавирусных больных привели к продлению усиленных карантинных мер во Львове до 12 апреля.
Об этом мэр Львова Андрей Садовый сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук".
Так, по словам Садового, в связи с резким увеличением больных и госпитализаций во Львове комиссия по чрезвычайным ситуациям решила:
🔺усиленный карантин продлить до 12 апреля;
🔺транспорт переходит в режим спецперевозок. Бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен;
🔺все детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают;
🔺школы продолжают обучение в дистанционном режиме;
🔺магазины непродовольственной группы и строительных товаров работают только на вынос и по предварительному заказу;
🔺непродовольственные рынки, а также смешанные рынки (продовольственной и непродовольственной группы товаров), должны быть закрыты;
🔺открытие летних площадок откладывается до 12 апреля;
🔺запрещено проведение всех массовых мероприятий;
🔺все заведения общественного питания работают только на вынос и по адресной доставке.
🔴 По отдельному представлению полиции за нарушение карантина комиссия по чрезвычайным ситуациям приостанавливает работу: магазинов "Эпицентр" (ул. Б.Хмельницкого, 188); "Ева", (ул. Черновола, 1); кафе "МакДональдз",(по ул. Шевченко, 7, "Братыська", (ул. Сечевых Стрельцов), 3;"Гребуче ябко, (ул. Староеврейская), 20;"Йоки", (ул. Гнатюка), 12а;"Малевич", (ул. Черновола, 2).
Садовый также призвал всех предпринимателей перевести своих работников на дистанционный режим работы, если это возможно.
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