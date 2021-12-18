Львов продлил жесткий карантин до 12 апреля: работа детских садов ограничена дежурными группами

14:13 30 Март Киев, Украина

Превышенный уровень госпитализации и ежесуточный прирост коронавирусных больных привели к продлению усиленных карантинных мер во Львове до 12 апреля.



Об этом мэр Львова



Так, по словам Садового, в связи с резким увеличением больных и госпитализаций во Львове комиссия по чрезвычайным ситуациям решила:



🔺усиленный карантин продлить до 12 апреля;

🔺транспорт переходит в режим спецперевозок. Бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен;

🔺все детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают;

🔺школы продолжают обучение в дистанционном режиме;

🔺магазины непродовольственной группы и строительных товаров работают только на вынос и по предварительному заказу;

🔺непродовольственные рынки, а также смешанные рынки (продовольственной и непродовольственной группы товаров), должны быть закрыты;

🔺открытие летних площадок откладывается до 12 апреля;

🔺запрещено проведение всех массовых мероприятий;

🔺все заведения общественного питания работают только на вынос и по адресной доставке. Об этом мэр Львова Андрей Садовый сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук".🔺усиленный карантин продлить до 12 апреля;🔺транспорт переходит в режим спецперевозок. Бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен;🔺все детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают;🔺школы продолжают обучение в дистанционном режиме;🔺магазины непродовольственной группы и строительных товаров работают только на вынос и по предварительному заказу;🔺непродовольственные рынки, а также смешанные рынки (продовольственной и непродовольственной группы товаров), должны быть закрыты;🔺открытие летних площадок откладывается до 12 апреля;🔺запрещено проведение всех массовых мероприятий;🔺все заведения общественного питания работают только на вынос и по адресной доставке.



🔴 По отдельному представлению полиции за нарушение карантина комиссия по чрезвычайным ситуациям приостанавливает работу: магазинов "Эпицентр" (ул. Б.Хмельницкого, 188); "Ева", (ул. Черновола, 1); кафе "МакДональдз",(по ул. Шевченко, 7, "Братыська", (ул. Сечевых Стрельцов), 3;"Гребуче ябко, (ул. Староеврейская), 20;"Йоки", (ул. Гнатюка), 12а;"Малевич", (ул. Черновола, 2).



Садовый также призвал всех предпринимателей перевести своих работников на дистанционный режим работы, если это возможно.