Львов получил титул «Европейская молодежная столица 2025»

12:30 24 ноября Киев, Украина

Жюри международного конкурса в албанском городе Тирана официально объявило Львов молодежной столицей Европы 2025 года, на основе детального плана, представленного муниципалитетом и местной сетью молодежных пространств Tvory.



Львов присоединился к конкурсу 21 февраля, всего за три дня до полномасштабного вторжения. В ходе конкурса команда изменила свой план, учитывая фактор войны.



В заявке на участие Львов описал свою мотивацию так: «С 24 февраля [когда россия начала открытую войну] мы имеем колоссальный отток молодежи из страны, которая уже превысила два миллиона человек. Это те, кто создавал и продолжает творить Украину. Ввиду этого мы поставили перед собой видение: сформировать и укрепить молодежный капитал и капитал у молодежи для выживания, жизни и развития. Здесь и сейчас. В европейской Украине. Быть теми, кто распространяет ценности свободы в мире. Мы хотим, чтобы все понимали: наша самореализация – это утверждение нашей страны».

"Это первый случай, когда Европейская молодежная столица выиграла титул, пока ее страна находится в состоянии войны. Несмотря на вызовы, Львов представил детальный план, который полон надежд и стремлений. Мы разделяем эту надежду с молодыми людьми Львова и будем рядом с ними, когда они будут восстанавливать свою страну", – сказал член правления Европейского молодежного форума Том Мэтью.

Программа «Европейская молодежная столица» на 2025 год будет включать в себя молодежные форумы для участия на высоком уровне в дебатах по различным вопросам: от безопасности до науки и креативных индустрий. Это позволит Львову участвовать в тренингах, дискуссиях, общениях и развлечениях для молодежи и молодежных организаций со всей Европы.



Львов также намерен использовать это звание для стимулирования волонтерства, развития навыков и трудоустройства среди молодых граждан. Программа будет распространяться от приютов для внутренне перемещенных лиц в общественные и молодежные центры.

А что дает этот статус?



Статус молодежной столицы Европы присуждается городу на один год. Он создан с целью расширения возможностей для молодежи и увеличения их активности через проекты в различных сферах.



Звание молодежной столицы позволяет городу-победителю привлечь внимание и жителей к взаимодействию в рамках проектов. Это приводит к поддержке молодежи и ее прав, а также улучшает связь с другими европейскими городами, ведь к таким мероприятиям присоединяются не только местные.