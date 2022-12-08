Львов получил европейскую награду за развитие транспорта, велодорожек и пешеходных зон

Львов получил награду European Energy Award (Европейская энергетическая награда) за развитие транспорта, велодорожек и пешеходных зон, сообщает Ассоциация «Энергоэффективные города Украины».
Согласно отчету, самые высокие показатели Львов показал в сферах коммуникации и мобильности: транспортная инфраструктура, велодорожки и пешеходные зоны.
Согласно отчету, самые высокие показатели Львов показал в сферах коммуникации и мобильности: транспортная инфраструктура, велодорожки и пешеходные зоны.
Средняя оценка Львова – 60,1%. Швейцарский Цюрих, например, оценили в 84,6%, а Люблин – 81%. Аудит длился более полугода, работу по оценке начали еще в 2019 году.
Львов – третий город Украины после Винницы и Житомира, получивший сертификацию. За 25 лет существования награды European Energy Award получили более 1500 муниципалитетов. Награду вручают за внедрение энергоэффективных мер и ведение климатической политики.
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