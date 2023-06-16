Львов отмечает 25-летие с ЮНЕСКО и получит офис

"В этом году мы отмечаем 25-летие с момента включения Львова в семью ЮНЕСКО, что означает, что вся историческая часть города находится под защитой этой международной организации. К сожалению, при прогулке по центру города вы обнаружите немного памятников, потому что они были спрятаны. Мы не только сохраняем наше наследие во время военных конфликтов, но и оказываем поддержку другим городам. Я хотел бы выразить благодарность ЮНЕСКО за открытие офиса в Львове, который начнет свою работу осенью", - отметил Садовый.