Львов отмечает 25-летие с ЮНЕСКО и получит офис
19:32 18 мая Киев, Украина
Этой осенью Львов
поприветствует открытие офиса ЮНЕСКО
, как объявил городской голова Андрей Садовый.
"В этом году мы отмечаем 25-летие с момента включения Львова в семью ЮНЕСКО, что означает, что вся историческая часть города находится под защитой этой международной организации. К сожалению, при прогулке по центру города вы обнаружите немного памятников, потому что они были спрятаны. Мы не только сохраняем наше наследие во время военных конфликтов, но и оказываем поддержку другим городам. Я хотел бы выразить благодарность ЮНЕСКО за открытие офиса в Львове, который начнет свою работу осенью", - отметил Садовый.
Он также подчеркнул, что Львов является домом для значительной части культурного наследия Украины, и выразил надежду на сотрудничество с Министерством культуры и информационной политики для достижения синергии.
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