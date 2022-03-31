Лукашенко запретил трансляцию UA и KVARTAL TV
13:41 06 июля Киев, Украина
С 5 июля по приказу правительства белорусские телеканалы перестали транслировать на территории республики два украинских телеканала - UA и KVARTAL TV.
Об этом сообщается на сайте Министерства информации Беларуси.
"Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализации иностранных СМИ. В эфире украинских телепрограмм выявлена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание", - говорится в сообщении министерства.
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