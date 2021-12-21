Лукашенко организовал митинг в поддержку себя

На странице в социальных сетях провластной организации «Белая Русь» появилось сообщение, что сегодня, 16 августа, в Минске пройдет митинг в поддержку действующей власти, т.е. Александра Лукашенко. Отмечается, что мероприятие будет мирным и на нем соберутся «поддерживающие государственный курс силы».

"В воскресенье в 12:00 на столичной площади Независимости (у Дома правительства) пройдет митинг солидарности", - отмечается в соцсети.

Между тем, как передает Telegram-канал NEXTA Live, в столице страны состоится общегражданский марш за свободу.

"За прошедшую неделю белорусы поняли, что их - миллионы. И уже сегодня мы должны выйти на решающий и мирный марш. И официально заявить не только самопровозглашенному диктатору, но и всему миру о нашем общем стремлении", - говорится в сообщении.

Начало марша запланировано на 14 ч.

Напомним, что Bloomberg сообщил, что Лукашенко "готовится к бегству".

Ранее мы писали, что Лукашенко поручил перебросить десантников к западной границе. По его словам, решение было принято в связи с "напряженной ситуацией на западных границах".