Лукашенко организовал митинг в поддержку себя

На странице в социальных сетях провластной организации «Белая Русь» появилось сообщение, что сегодня, 16 августа, в Минске пройдет митинг в поддержку действующей власти, т.е. Александра Лукашенко. Отмечается, что мероприятие будет мирным и на нем соберутся «поддерживающие государственный курс силы».
Между тем, как передает Telegram-канал NEXTA Live, в столице страны состоится общегражданский марш за свободу.
Начало марша запланировано на 14 ч.
Напомним, что Bloomberg сообщил, что Лукашенко "готовится к бегству".
Ранее мы писали, что Лукашенко поручил перебросить десантников к западной границе. По его словам, решение было принято в связи с "напряженной ситуацией на западных границах".
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