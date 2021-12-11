Луганская ТЭС вернулась в энергосистему Украины

Северная часть Луганской области присоединилась к объединенной энергосистеме Украины. В четверг, 9 июля, официально начала работать подстанция 500/220 киловольт на окраине города Кременная
Таким образом, вся контролируемая Киевом часть области "вернулась в энергосистему Украины", отметил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Поэтому, по его словам, до последнего времени существовала опасность оставить без света практически всю контролируемую Украиной часть Луганской области. Причем блэкаут грозил не только в случае повреждения линии электропередач, по которой поступала энергия от единственной в регионе электростанции, но даже при существенной перегрузке последней, которая в таком случае должна отключаться автоматически.
Проектирование новой подстанции в Кременной началось в 2016 году. Проектная стоимость строительства - 1 млрд 719 млн гривен, впрочем, благодаря новым методам строительства, на станции сэкономили 438 млн. Кроме этого, в пять раз уменьшили площадь, на которой разместилась подстанция.
Проектирование новой подстанции в Кременной началось в 2016 году. Проектная стоимость строительства - 1 млрд 719 млн гривен, впрочем, благодаря новым методам строительства, на станции сэкономили 438 млн. Кроме этого, в пять раз уменьшили площадь, на которой разместилась подстанция.
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