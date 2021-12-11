Луганская ТЭС вернулась в энергосистему Украины

19:52 09 Июль Киев, Украина

Северная часть Луганской области присоединилась к объединенной энергосистеме Украины. В четверг, 9 июля, официально начала работать подстанция 500/220 киловольт на окраине города Кременная

Таким образом, вся контролируемая Киевом часть области "вернулась в энергосистему Украины", отметил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"В 2014-15 годах в результате боевых действий была повреждена инфраструктура магистральных электрических сетей, обеспечивавшая выдачу мощности с Луганской ТЭС, которая является основным источником электропитания севере Луганщины. Поэтому у нас в работе осталась только одна линия 220 киловольт в локации Лисичанска, которая все это время и обеспечивала всех потребителей Луганщины электроэнергией", - рассказал Кудрицкий.

Поэтому, по его словам, до последнего времени существовала опасность оставить без света практически всю контролируемую Украиной часть Луганской области. Причем блэкаут грозил не только в случае повреждения линии электропередач, по которой поступала энергия от единственной в регионе электростанции, но даже при существенной перегрузке последней, которая в таком случае должна отключаться автоматически.



Проектирование новой подстанции в Кременной началось в 2016 году. Проектная стоимость строительства - 1 млрд 719 млн гривен, впрочем, благодаря новым методам строительства, на станции сэкономили 438 млн. Кроме этого, в пять раз уменьшили площадь, на которой разместилась подстанция.



